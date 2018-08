Enkelband Klaas Otto gaat af

Met dat verzoek kwamen de advocaten van Otto op de vierde dag in het megaproces tegen de Bergenaar, tevens oprichter van motorclub No Surrender. Volgens zijn advocaat Sanne Schuurman probeert Otto enkel 'in het levensonderhoud' van zijn gezin te voorzien. Maar dat is vrijwel onmogelijk met de huidige enkelband met een gps-tracker.

Volgens Otto wordt hij achterna gezeten door agenten. Auto leasen: ,,Heb ik één ritje gemaakt, wordt de auto afgepakt", aldus Otto. Ook zijn zonnebril heeft hij al af moeten geven, zegt hij. Otto staat terecht voor mishandeling, afpersing, witwassen en bedreiging.

,,We hebben besloten de voorwaarde elektronisch toezicht laten vervallen", aldus de rechter. ,,Maar dan moet u zich wel zelfstandig aan de voorwaarden houden." Zou moet hij 's avonds tussen 10 uur 's ochtends 8 uur thuis blijven. De enkelband gaat er vrijdag af. 25 oktober is het vonnis in zijn zaak.

Otto is sinds maart van dit jaar vrij in afwachting van zijn proces. Toen kreeg hij de enkelband. Daarvoor zat hij ruim 600 dagen in voorarrest.