En weer een splinterpartij erbij in Bergen op Zoom

19 maart OOSTERHOUT - Met je neus bovenop ongevallen. Beelden maken van slachtoffers die soms nog in het voertuig zitten. Naar schiet- en steekpartijen. Voor 112-verslaggever Marcel van Dorst (49) van MaRicMedia uit Oosterhout is het bijna dagelijkse kost. ,,Wat veel mensen niet weten is dat nabestaanden bij ons aankloppen voor de laatste foto’s.”