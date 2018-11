En het motto 2019 in Krabbegat is: 't Is koers

Onrust om sluiting Bravis Bergen op Zoom

11:35 BERGEN OP ZOOM - De een is verbijsterd. De ander snapt niet waarom het moet. De fracties van Lijst Linssen, Punt en PvdA in de gemeenteraad van Bergen op Zoom maken zich zorgen over de mogelijk sluiting van het Bravis ziekenhuis in die plaats per 2025.