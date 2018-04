'Emmertjeswerk' aan Bergs stadspaleis

Markiezenhof

Het Markiezenhof in Bergen op Zoom zoals we dat nu kennen is grotendeels gebouwd eind veertiende en begin vijftiende eeuw. Het complex staat bekend als laatgotisch stadspaleis en behoort tot de topmonumenten van Noord-Brabant. Het diende als huis van de heren en later markiezen van Bergen op Zoom. In 1747 in het geplunderd nadat de Fransen de stad innamen. Later is het complex lange tijd in gebruik geweest als kazerne. In het midden van de vorige eeuw kwam het in handen van de gemeente Bergen op Zoom. Vanaf de jaren zestig is het vervolgens omvangrijk gerestaureerd. Die periode werd in 1987 feestelijk afgesloten met de komst van koningin Beatrix. Nu, ruim dertig jaar later, is er groot onderhoud nodig. Dat wordt verspreid over dit en volgend jaar. Totale kosten 1,6 miljoen euro. Bergen op Zoom krijgt deels subsidie van Rijk en provincie.