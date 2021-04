Elly’s moeder was depressief, haar vader aan de drank, maar: ‘Mijn ouders kozen niet voor hun problemen’

Fietsroute van 410 kilometer: vanaf juni van Bergen op Zoom naar Edam langs de verdedi­gings­li­nies

1 april BERGEN OP ZOOM - Van de Waterschans naar Fort bij Edam. Het kan vanaf juni, bewegwijzerd en al. Dan is de LF Waterlinieroute klaar, een nieuwe langeafstandsroute die via de Zuiderwaterlinie, Nieuwe Hollandse Waterlinie naar de Stelling van Amsterdam kronkelt. Van Bergen op Zoom naar Edam dus, over 410 kilometer.