Ellende nog niet voorbij: probleemzwembad De Schelp blijft dit weekeinde nog dicht

Paradijs voor brugpie­pers: dit monumenta­le pand wordt voor hen gebouwd

6:00 BERGEN OP ZOOM - De slopershamer wordt ferm gehanteerd. Plafondplaten komen naar beneden, het sloopafval belandt via het open raam in de containers. De binnenkant van het monumentale pand van regionale scholengemeenschap 't Rijks wordt volledig gestript. Het werkterrein is met grote ijzeren hekken afgezet. Ondertussen lopen leerlingen af en aan, want het onderwijs staat niet stil.