Ellen Walrave grossiert in nationale titels

De vijfde NK titel in een serie die in 2011 begon toen ze bij het NK Jeugd Tripletten de titel pakte bij de aspiranten. Het NK Mix voor senioren werd gehouden in Lisse. Aan het kampioenschap deden 88 teams mee. Elk team bestond uit een man en een vrouw.

Spannende inhaalrace

In de halve finale hing de titel voor het Bergse-Amersfoortse duo lange tijd aan een zijden draadje. Het kwam met 1-10 achter. Ellen: ,,Ik kan goed omgaan met spanning. Na een spannende inhaalrace wonnen we toch nog met 13-12." De finalewedstrijd tegen Katy Kamps-Bosch en Mohammadi Jadoun werd overtuigend met 13-6 gewonnen en even later klonk het volkslied voor de kampioenen. Tijdens een sportproject waarbij leerlingen van basisscholen kennis kunnen maken met allerlei sporten koos Ellen tien jaar geleden voor Jeu de Boules bij 't Petangeske en ze was meteen verkocht.

,,Ik vond het een leuke sport en een gezellige vereniging. Ik ben me direct gaan specialiseren in precisie schieten en werd daarin in 2016 Nederlands Kampioen bij de vrouwen." Drie keer per week traint ze bij Petangeske op sportpark Rozenoord en neemt jaarlijks deel aan zo'n 15 wedstrijden. Ze heeft deel uitgemaakt van diverse Nederlandse selectieteams en wedstrijden gespeeld in Spanje, Duitsland, Frankrijk, België, Luxemburg en Finland. Jeu de boules is een sport waar je niet rijk of arm van wordt. Ellen: ,,Ik speel in een shirtje dat ik bij de club heb gekocht en verder moet ik boules zelf betalen.

Grote kennissenkring