Elke zondag winkelen in Bergen op Zoom: een aantal winkels durft het aan

Vernieuwd Ravelijn in Bergen op Zoom brengt herinnerin­gen naar boven

12:00 BERGEN OP ZOOM - In de tussenuren en pauzes ging Ingrid Bruijs altijd met haar klasgenoten van het Mollerlyceum naar het Ravelijn. ,,In de winter was het water dichtgevroren en konden we er schaatsen. Soms deden we dat ook tijdens de gymles'', vertelt ze. ,,Er was toen nog geen trap, dus we gingen langs de schuine rand van de muren naar beneden om te schaatsen.'' Ze lacht: ,,Hoeveel mensen hier wel niet door het ijs zijn gezakt.''