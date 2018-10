'Elk jaar weer verbaasd over aantal deelnemers Putse Kermisloop'

Twee aanhoudin­gen voor hennep­kweek in de achtertuin in Hoogerhei­de

15:07 HOOGERHEIDE - Hoogerheidenaren hadden meermaals geklaagd bij de politie over overlast in een straat. Vaak genoeg voor de politie om een onderzoek in te lassen. Met resultaat. In de achteruit van een woning werd hennep gekweekt.