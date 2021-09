Elf tips over poging tot verkrachting van meisje (17) in Halsteren: ‘Zeker enkele bruikbare tips’

Slachtof­fer (17) poging verkrach­ting Halsteren maakt het goed, compositie­te­ke­ning dader op tv

6 september HALSTEREN - De politie toonde maandagavond een compositietekening van de dader van de poging tot verkrachting van een 17-jarig meisje in Halsteren. Dat gebeurde in de nacht van 10 op 11 augustus. De tekening, die te zien was in Bureau Brabant, is gemaakt op basis van een slachtofferverklaring.