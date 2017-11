Elf tiny houses langs het spoor in Bergen op Zoom, inclusief gezamenlijke moestuin

BERGEN OP ZOOM - De naam hadden ze al: Krabbenhofje . De locatie is nu ook bekend: een lap grond tussen het spoor en de Sportlaan in de wijk Markiezaten. Op die plek wil initiatiefneemster Hanneke Joosen elf tiny houses laten bouwen. Kleine woningen met een grootte tussen de 25 en 50 vierkante meter.

De gemeente Bergen op Zoom heeft overleg gehad met Joosen en haar medestanders en wethouder Patrick van der Velden is enthousiast over het project. ,,We willen faciliteren en meedenken om tiny houses mogelijk te maken. Aan de Sportlaan is ruimte voor elf grondgebonden huisjes. We hebben begrepen dat de initiatiefnemers volop in de weer zijn om te kijken of een en ander ook financieel haalbaar is."

Duurzaam

Dat laatste wordt bevestigd door Hanneke Joosen. Een jaar geleden heeft de Bergse Tiny House Zuid-West-Brabant opgericht. Doel is om in verschillende West-Brabantse plaatsen duurzame woninkjes op te zetten waar energiezuinig wordt geleefd. ,,Bergen op Zoom is ons eerste grote project. We zijn blij dat de gemeente met ons wil samenwerken en eigen grond heeft aangewezen om onze droom werkelijkheid te laten worden."

Joosen ziet het al helemaal voor zich: een gemeenschap met bewoners van uiteenlopende leeftijden die zo zelfvoorzienend mogelijk leeft. ,,Oog hebben voor elkaar vinden we belangrijk. We willen een grote gezamenlijke moestuin aanleggen. De oogst van groente, fruit en kruiden hoeft niet allen naar onszelf te gaan, maar kan ook naar anderen."

Volledig scherm Schets van elf huisjes aan de Sportlaan in Bergen op Zoom. © TinyHouseZuidWestBrabant

Koop of huur

Voordat het zover is, is Joosen druk bezig de financiering rond te krijgen en om voldoende mensen te vinden die concrete belangstelling hebben voor een tiny house. ,,Wordt het koop of huur, trekken we een particulier financier voor alle huisjes aan of niet? Hoe zit het met de aanleg van gezamenlijke infrastructuur en nutsvoorzieningen? We zijn volop bezig met het vinden van de juiste constructie. Daarom plakken we nu nog geen prijskaartje op de huisjes, dat komt later. Ik verkoop in het dagelijks leven tuinhuisjes, maar voel me nu meer een projectontwikkelaar", lacht de Bergse.

Huisje in het bos

Ze merkt dat er veel belangstelling is om in een tiny house te wonen. ,,Maar de meeste mensen hebben een ideaal plaatje van een houten huisje in het bos. Dat gaat helaas niet. Sommigen zijn inmiddels afgehaakt toen ze hoorden dat de locatie vlak bij het spoor ligt. Toch gaat dit lukken."

Politiek Bergen op Zoom drong er in maart per motie op aan de bouw van tiny houses te stimuleren. Het past in de trend van kleiner, maar kwalitatief goed wonen, waarbij doelgroepen zoals alleenstaanden, jongeren of expats bediend worden. In Bergen op Zoom timmert naast Tiny House Zuid-West-Brabant ook het bedrijf Cubicco aan de weg met dit concept. Cubicco wil acht huisjes aan de Keplerstraat in Oost laten verrijzen.