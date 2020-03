Elf gevonden verstekelingen bij Ossendrecht hebben Irakese en Iraanse identiteit, vier zijn minderjarig

OSSENDRECHT - De elf verstekelingen die gisteren zijn gevonden in een vrachtwagen bij Ossendrecht hebben de Iraanse en Irakese identiteit, bevestigt een woordvoerder van de marechaussee. Het gaat om elf mannen waarvan er vier minderjarig zijn.

De vier minderjarigen zijn overgebracht naar het azc in Ter Apel waar ze asiel hebben aangevraagd. De zeven mannen worden nog gehoord. De 52-jarige vrachtwagenchauffeur komt uit Roemenië en is meteen aangehouden. Hij wordt verhoord en er wordt onderzoek gedaan naar zijn rol in het geheel.

De vrachtwagen werd ontdekt op een parkeerplaats bij Ossendrecht, dichtbij de grens met België. Dat gebeurde naar aanleiding van een tip die bij de marechaussee binnenkwam, aldus een woordvoerder. De vrachtwagen kwam vanuit België, maar welke route er precies is afgelegd, is nog onduidelijk.

,,Momenteel zijn we druk bezig met het onderzoek naar de reisroute. Daarom worden de mannen nog gehoord. Verder kunnen we daar niks over kwijt, omdat de zaak nog op zitting moet komen. Misschien zit er wel een heel netwerk achter,” zegt de woordvoerder.

Vervoerd in koelwagen

De marechaussee kwam samen met de politie ter plaatse en vervoerde de vluchtelingen naar een post van de marechaussee in Hoogerheide. Dat gebeurde in arrestantenbusjes. Daar zijn ze uit voorzorg allemaal gecontroleerd door ambulancepersoneel. Voornamelijk omdat de mensen waarschijnlijk onderkoeld waren. Zij zaten in een koelwagen.

De controle gebeurde door ambulancemedewerkers in witte pakken met mondkapjes op, handschoenen aan en brillen op. Dat is vooral uit voorzorg voor het coronavirus en andere infecties, aldus de marechaussee. Enkele vluchtelingen zouden aan het hoesten zijn. Voor zover bekend is iedereen in goede gezondheid.