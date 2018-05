Elf bekeuringen na grote verkeerscontrole in Ossendrecht

Rel nepnieuws Markiezen­hof in Bergen op Zoom loopt met sisser af: 'Maar we moeten dit nooit meer zo doen'

0:27 BERGEN OP ZOOM - De marketingcampagne rondom het zogenaamde eeuwenoude boek, dat ingemetseld zou zijn gevonden in het Markiezenhof, verdient bepaald niet de schoonheidsprijs. Daarover zijn alle partijen in de Bergse gemeenteraad het maandagavond over eens. Maar na een uitgebreid excuus van verantwoordelijk wethouder Arjan van der Weegen lijkt de politieke kou bij de meerderheid van de raad uit de lucht.