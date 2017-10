Elanie (20) opent tearoom én pannenkoekenrestaurant in Hoogerheide

Zilveren gildekom van kruiers uit Bergen op Zoom is unieke vondst

13 oktober BERGEN OP ZOOM - Het begon met een tip. Van een oplettende zilverliefhebber. Over een afbeelding in een catalogus uit de jaren tachtig. Van een zilveren kom. ,,Zou die uit Bergen op Zoom kunnen zijn?'' Speurwerk van Klaas Hielkema en Cees Vanwesenbeeck gaf uitsluitsel: Bergs zilver. Geen twijfel. Via via achterhaalden ze de eigenaar. En ontdekten dat de kom uniek is.