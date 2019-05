Eis: werkstraf voor man die zijn stiefdochter met Down betastte. ‘Mijn blije downie is veranderd in een bang muisje’

Tegen een 53-jarige man uit Oud-Vossemeer is een werkstraf van 200 uur geëist omdat hij zijn stiefdochter die lijdt aan het Syndroom van Down seksueel zou hebben betast.

De moeder van de nu 23-jarige vrouw die de verstandelijke vermogens heeft van een kind van vijf, hield maandagmiddag in de rechtszaal in Middelburg een emotioneel verhaal over hetgeen haar dochter, de rest van het gezin en haarzelf door haar, inmiddels bijna, ex-man is aangedaan.

,,Door jouw toedoen is mijn blije downie veranderd in een bang muisje. Mijn vertrouwen in de medemens is weeg. Ik dacht in jou een lieve, rustige hardwerkende man te hebben. Maar je hield er een dubbele agenda op na. Vrienden wisten van je seksuele behoeftes. Ik voel me schuldig dat ik je in huis heb gehaald’’, maakte ze gebruik van haar spreekrecht als moeder van het slachtoffer.

De verdachte, die geen strafblad heeft, hoorde het verhaal ogenschijnlijk onbewogen aan. Op de vraag van de rechter Gerard Nomes of hij daar wat op te zeggen had, reageerde hij kort. ,,Waarom ik het heb gedaan? Ik weet het niet. Ik zou graag willen terugdraaien wat er is gebeurd. Maar dat gaat niet. Ik ben alles kwijtgeraakt.‘’

Na enig doorvragen geeft de verdachte, die na de gebeurtenissen psychiatrische hulp heeft gezocht, aan dat hij ten tijd van het misbruik veel stress had vanwege schulden en die avond veel had gedronken. ,,Misschien dat het daardoor is gekomen. Een andere verklaring heb ik niet.’’

Het misbruik deed zich voor op kerstavond 2017. Nadat de moeder van Anne en de verdachte ’s avonds nog even wat gaan drinken in het dorp, gaat hij wat eerder naar huis. Als de moeder even later ook thuis komt, loopt ze nog even naar de slaapkamer van Anne om haar welterusten te wensen.

Daar treft ze een angstige dochter aan die, na enig doorvragen, vertelt wat er is gebeurd. Haar stiefvader is in haar kamer geweest en heeft aan haar gezeten. Aan haar borsten en haar ‘mutsefluts’ zoals ze haar vagina noemt. Daarna haalt hij zijn geslachtsdeel tevoorschijn en moet ze hem bevredigen.

Na de aangifte wordt Anne in een speciale verhoorkamer voor verstandelijk beperkte mensen in Eindhoven ondervraagd. De verdachte legt bij de zedenrecherche een beperkte bekentenis af. Ja, hij heeft aan haar borsten gezeten en hij heeft haar hand op zijn geslachtsdeel gelegd. Maar in haar vagina is hij niet geweest.

De man wordt naar huis gestuurd, in afwachting van zijn strafzaak. Die laat, ondermeer door topdrukte bij de rechtbank, lang op zich wachten. Tot grote frustratie van de moeder die met haar advocaat Peter Schouten in maart haar beklag in de pers doet. Daarna gaat het snel en wordt in mei toch een gaatje voor de behandeling van de strafzaak gevonden.

De moeder van Anne verhuist na de gebeurtenissen naar Bergen op Zoom. Behalve de strafeis van de officier van justitie moet de verdachte mogelijk ook een schadevergoeding betalen aan Anne. De moeder eist ruim 9.000 euro van haar ex-man. Vijfduizend euro aan immateriële schade en ruim 4.000 voor gemaakte kosten zoals therapeutische hulp en reiskosten. Maar dat vindt de officier van justitie te ver gaan. Hij komt tot een aanzienlijk lager bedrag.

Bij de strafeis, zo hield de officier de rechtbank voor, is rekening gehouden met het feit dat de verdachte een blanco strafblad heeft, berouw heeft getoond en psychische hulp heeft gezocht. Volgens zijn advocaat heeft zijn client enorm veel spijt, ook al liet hij dat tijdens de zitting minder blijken. ,,Mijn cliënt komt misschien wat zakelijk over, maar daar zit een heel verhaal achter. Het spijt hem echt verschrikkelijk. Hij toont het misschien niet zo, maar het laat hem echt niet onberoerd.‘’’

Anne zelf woonde de rechtszaak niet bij. Een poging van haar advocaat, mr. Peter Schouten, om in de rechtszaal een filmpje van Anne te laten zien waarin duidelijk wordt hoezeer ze nog altijd lijdt onder hetgeen haar is overkomen, werd door de rechter na lang beraad afgewezen.

Uitspraak over twee weken.