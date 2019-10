Eis 20 maanden tegen Bergse straatboef

Sloop Sint Elisabeth in Halsteren vertraagd door vleermui­zen

9:03 HALSTEREN - De sloop van zorgcentrum Sint Elisabeth in Halsteren laat nog even op zich wachten. Bij een onderzoek is gebleken dat er vleermuizen in de spouwmuren van het gebouw zitten. En die hebben een beschermde status. In het voorjaar moet er daarom nog een onderzoek gehouden worden, voor de gemeente kan besluiten om een sloopvergunning af te geven.