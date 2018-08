Eis: 10 jaar cel voor Klaas Otto

Volgens de officier maakt de Bergenaar zich schuldig aan 'crimineel kannibalisme': hij is een 'dwingende man die niet terugdeinst voor dreigen met geweld en toepassen ervan'. ,,Otto moet worden beschouwd als een beroepscrimineel, die zich jaren schuldig gemaakt aan witwassen." Van 1,4 miljoen euro, in totaal. Met de mishandelingen en de afpersingen is volgens de officier 'alleen een lange gevangenisstraf op zijn plaats'.

Witwasmachine

Het is de derde dag in vijf dagen durende megaproces tegen Otto. Hij zou de opdracht hebben gegeven een brand te stichten in het huis van Jack J. in 2012. Tevens zou hij er voor hebben gezorgd dat er een handgranaat onder de auto van J.’s schoonvader ontplofte in datzelfde jaar.