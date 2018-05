Eindelijk zicht op opknappen Markt 16 in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Er lijkt eindelijk schot te komen in het opknappen van Markt 16 in Bergen op Zoom. Eigenaresse Sebiha Cirikka stapt dinsdag naar een notaris om een lening van 250.000 euro af te sluiten om de verbouwing mogelijk te maken.

De onderneemster overhandigde maandagmiddag de stukken aan de leden van de commissie Bezwaarschriften en vertegenwoordigers van de gemeente die de volgende dag worden ondertekend. ,,We beseffen dat het heel lang heeft geduurd, maar de financiering is eindelijk rond", zegt advocaat Pierre van den Hoogen namens Cirikka. ,,Morgen ondertekenen we en we verwachten dat volgende week de eerste schop de grond ingaat. Ik zou niet weten welke kink er nog in de kabel zou kunnen komen."

Deplorabele staat

Daarmee lijkt er een einde te komen aan de deplorabele staat waarin het pand al jaren verkeert. Sinds eind 2016 probeert het college van B en W Cirikka te dwingen iets aan het gebouw te doen. Zo heeft ze eerder al een dwangsom van 40.000 euro opgelegd gekregen, waarvoor een betalingsregeling is getroffen. Maar sindsdien is er niets veranderd. Reden voor het college begin dit jaar nog twee dwangsommen op te leggen van elk 40.000 euro. Een daarvan is inmiddels verbeurd verklaard, waardoor de teller inmiddels op 80.000 euro staat. Tegen die tweede 40.000 euro heeft de eigenaresse bezwaar ingediend, reden dat de kwestie nu bij de commissie Bezwaarschriften ligt. De derde dwangsom wordt geïnd als het pand niet voor 1 juli dit jaar geheel is hersteld.

Contraproductief

Van den Hoogen benadrukt dat het van cruciaal belang is dat de tweede dwangsom niet wordt geïnd. Anders blijft er te weinig geld over om de verbouwing te financieren en dreigt zelfs het faillissement van Cirikka. ,,Het middel (de dwangsom, red.) moet wel het doel dienen. Want anders is het risico dat het pand er nog langer zo bijstaat erg groot. Het handhaven van de dwangsom werkt dan contraproductief."

Onbegrijpelijk

De ambtenaren, die het college van B en W vertegenwoordigen, wijzen erop dat er ondanks de betalingsregeling die vorig jaar voor de eerste dwangsom is afgesproken pas 10.000 euro binnen. ,,Daarna is er niets meer betaald." Ook vinden ze het onbegrijpelijk dat het dak en de voorgevel van het pand zijn gesloopt zonder dat de financiering was geregeld. Cirikka werpt tegen dat ze dat heeft gedaan omdat instorting dreigde en dat ze op advies van de gemeente deze maatregelen heeft getroffen. De ambtenaren ontkennen dat en stellen dat alleen is geadviseerd de gevel te stutten.