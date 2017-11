Eindelijk welkom in parkeergarage De Parade Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Simpel. Gebruiksvriendelijk. Dat was parkeren in De Parade, de grootste parkeergarage van de stad, de afgelopen tien jaar bepaald niet. Dat verandert vanaf deze week. De Parade krijgt een nieuwe, betere toegang. En ook het parkeren zelf verbetert.

Dat zegt Mike Schenk (links op de foto) van Parkeerbeheer Bergen op Zoom. ,,Kijk'', wijst hij naar de muur bij de ingang, ,,daar zitten de schades.'' Grote strepen geven aan dat auto's herhaald de wand hebben geschampt. Zo krap was de entree. En donker. Onoverzichtelijk. Heel wat mensen meden daarom de garage met zijn 400 parkeerplekken.

Sinds afgelopen zondag is er gewerkt om dat te veranderen, eind deze week kunnen auto's er weer in. Maar is nog niet alle werk klaar. De afgelopen dagen zijn in- en uitgang ruimer gemaakt. De grote hekken die de garage afsloten zijn verdwenen. Er voor in de plaats slagbomen. Die veel sneller auto's kunnen doorlaten. ,,We hebben die hele kooi bij de ingang weggehaald.'' Om er voor te zorgen dat er 's nachts geen ongewenst bezoek komt, is er een extra roldeur. Een eind achter de entree. ,,Die gaat heel snel open en dicht.''

Betalen

Maar er verandert meer. Wie ouderwets wil zijn kan nog altijd met een druk op de knop een kaartje trekken. En voor vertrek afrekenen bij een van de betaalautomaten. Wie met zijn tijd meegaat houdt zijn pinpas, creditcard of smartphone bij de entree voor de automaat. ,,Die registreert tijdstip van binnekomst en kenteken'', legt Schenk uit. Bij vertrek komt weer de pas of telefoon tevoorschijn. De automaat ziet hoe lang er is geparkeerd en rekent af. Snel en simpel.Later komt er ook nog de mogelijkheid om via een parkeerapp te betalen.

Geel

Files op straat en in de garage moeten zo tot het verleden horen. Maar daar is meer voor nodig. In de oude situatie zaten auto's elkaar nogal eens dwars in de garage. Daarom is op de dekken de routing nu zo aangepast dat in- en uitgaand verkeer geen last meer van elkaar hebben. De ijzeren vangrails zijn bovendien vervangen door exemplaren die meegeven als een auto er onverhoopt tegenaan rijdt. Ze zijn geel van kleur. En vallen daardoor duidelijk op.

De nieuwe vangrails valt op en geeft bovendien mee.