Eindelijk weer paardrijden voor gehandicapten: ‘Sommigen belden huilend op dat ze rijles wilden’

Wachtlijst

Normaal zit Van Marles 13-jarige dochter in een rolstoel en heeft ze moeite met rechtop zitten, maar tijdens haar tweede paardrijles verwondert haar moeder zich over hoe netjes rechtop ze zit. ,,Ik was verbaasd om dit te zien. Normaal is ze helemaal niet mobiel, maar op een paard wel. Ze vindt het zo leuk om te doen. Ze is meteen ontspannen en als ze de paarden nog maar ziet, leeft ze al helemaal op.”

Overal naartoe

En dat is precies wat de stichting wil bereiken. Een lach op het gezicht van de ruiters. ,,Ze hebben er echt baat bij. Iemand die normaal gesproken in een rolstoel zit, kan daarmee niet het bos in. Als ze op een paard zitten, fungeert het paard als hun benen. Dan kunnen ze ineens wel overal naartoe”, vertelt Van Dam.

Ook voor Het Vrolijke Ruitertje was de coronaperiode zwaar. Er konden geen lessen gegeven worden. ,,Het is een moeilijke periode geweest en we zijn er nog niet vanaf”, vertelt Jacobs. ,,We zitten nu in de nasleep. Onze kas is aardig leeggeraakt, dus er moeten geen gekke dingen gebeuren. Ook zijn er wat ruiters gestopt”, vult Van Dam haar aan. ,,Gelukkig had de stichting wat vet op de botten”, vertelt bestuurslid Pierre Bertens.