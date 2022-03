Eindelijk weer mountainbiken op de Brabantse Wal, al zijn veel fietsers nog bang voor corona

De tocht had 650 deelnemers. Dat is aan de magere kant voor een MTB-tocht, want normaal trekken de tochten tussen de 1000 en 1500 deelnemers. De tocht was georganiseerd door Roparunteam, 14 in ’t Uur uit Bergen op Zoom.

Lisanne Thier van het roparunteam vertelde niet teleurgesteld te zijn dat er maar 650 deelnemers waren. ,,Corona gooit nog steeds roet in het eten. Veel MTB’ers zijn bang voor besmetting.” Iemand die normaal altijd deelneemt aan de MTB-tochten is Maarten Stultiens uit Huijbergen. Hij kwam zondag even een kijkje nemen bij Trapke Op, maar dan zonder fiets. ,,Ik vind het nog te link om met een grote groep dicht op elkaar te gaan crossen.”

Belgen

Ook veel van zijn fietsvrienden lieten verstek gaan. Aan de start vooral veel Belgen, zoals Erik Proost uit Ranst. Hij vertrok gisterochtend rond 08.00 met twee fietsvrienden vanuit zijn woonplaats richting Huijbergen. ,,40 kilometer heen, 45 kilometer crossen en straks weer 40 kilometer terug”, legt hij moe maar voldaan uit na de cross. Het was voor hem de eerste keer dat hij in de gemeente Woensdrecht aan een MTB tocht deelnam. ,,En dit is zeker niet de laatste keer want dit was een prachtig parkoers met veel variatie. In mijn geboortestreek zijn er ook regelmatig MTB-tochten maar dat is een stuk minder afwisselend.”

Wat hem ook opviel is dat er amper rommel in het bos ligt. ,,Dat is bij ons helaas wel anders”. Bij 14 in ’t Uur zijn ze blij dat ze weer een MTB-tocht konden organiseren. ,,Het inschrijfgeld voor de tocht bracht bijna 5000 euro op en dat is weer bestemd voor De Roparun. ,,En daar doen we het voor”, zegt Thier. Voor de lopersgroep is 2022 een bijzonder jaar want in juni nemen ze voor de vijfentwintigste keer deel aan de Roparun, die ook weer door hun thuishaven Bergen op Zoom trekt.