Eindelijk weer eens startschot lossen tijdens de Woensdrechtse wielerzomer

Dat ‘lekker wat volk’ komt uit de mond van Niels van Elzakker. Uit zijn koker kwam het idee om in weerwil van corona gewoon vijf wielerwedstrijden uit de grond te stampen. Deze zaterdagmiddag en vroege avond is zijn thuiswedstrijd, de komende weken liggen nog de parcoursen van Putte en Huijbergen te wachten op de komst van coureurs uit het hele land.

Parcoursen, die soms kort voor aanvang nog zijn verlegd. ,,We mochten niet langs Non Plus Ultra, hebben we een doorsteek langs een bedrijf ernaast kunnen maken. Flexibel inspelen op recente ontwikkelingen. Voor mij de kick van het organiseren.‘’

Vergrootglas

Halverwege de wedstrijdencyclus kan Van Elzakker steeds meer genieten. ,,Bij de openingswedstrijd in Ossendrecht lagen we nog onder een vergrootglas, inmiddels hebben we bewezen dat het kan. Organisatoren van elders komen kijken, wielerploegen sturen hun beste renners. Als we niet aan de basis blijven koersen droogt de kweekvijver voor toekomstige Tour de France-renners snel op.‘’

Bij de prijsuitreiking strekt burgemeester Steven Adriaansen zijn arm voldoende ver om de bloemen te overhandigen. ,,Het loopt op rolletjes. Ik ben zelf ook blij eindelijk weer eens een startschot te mogen lossen.‘’

Voor speaker Laurens van de Klundert is het na het NK vorige week in Drenthe, weer ontspannen werken. ,,Ik draag wel een mondkapje, mijn bril beslaat soms en de stem wordt enigszins gedempt. Maar op het NK was ik vooral de strenge schoolmeester, die het publiek moest wijzen op de RIVM-regels. In de Woensdrechtse Wielerzomer zijn weer met de koers bezig.‘’

Bruiloft Grapperhaus

En kan de Bergse spraakwaterval met een knipoog ook roepen dat ‘we hier niet op de bruiloft van Grapperhaus zijn, dus houd afstand mensen!’ Van verre ziet Van de Klundert voor de jurybus van Stan Jansen de renners de Brabantse Wal op klauteren. De wieltjes zoeven over het strakke asfalt. ‘Twee premies bij terugkeer’.

De dranghekken staan in driehoekjes opgesteld, toeschouwers staan verspreid over het parcours. En anders wijzen de stewards in gele hesjes er vriendelijk op. Oud-Olympia's Tour winnaar Anton Tak ziet zoon Moreno vroeg ten val komen. De junior uit Fijnaart sluit nog even aan bij de kopgroep maar stapt vroegtijdig af. ,,Zijn eerste wedstrijd dit jaar, nog twee kansen. Het is niet veel, maar het is iets.‘’

Jarno Gmelich Meijling was de snelste bij de elites/beloftes. Juniorenwinnaar in Hoogerheide werd Roan Konings.