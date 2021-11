Eindelijk weer een potje dweilen: ‘Een echte Krab kijkt vooruit!’

BERGEN OP ZOOM - ‘Skende gij me nie, skende gij me wel?’ Gekscherend maakte de Stichting Vastenavend het Bergse volk de afgelopen dagen klaar voor een bijzondere editie van d’n Ellefde van d’n Ellefde. Op aangepaste wijze dit jaar, met polsbandjes. Anders, maar niet minder gewild: honderden fanatieke Krabben brachten donderdagavond alsnog een bezoek aan de Geit van Mie d’n Os op het Bleekveldje.

In het Markiezenhof konden de Vastenavendgangers vanaf vijf uur terecht voor een polsbandje, na vertoon van hun QR-code. Daar moest men wel iets voor over hebben: gemiddeld zo’n anderhalf uur wachten. Een van hen, Ko Nolten, staat in de rij te popelen om een polsbandje. Hij lacht: ,,Anderhalf uur is tamelijk lang inderdaad, maar nu we eindelijk weer mogen, heb ik dat ervoor over. Vanavond gaan we met onze dweilband Dik voor mekare op pad. Daar kijk ik enorm naar uit.”

Het zit in je bloed of niet

Het nieuwe motto, Leve n’in de brouwerij, roep bij veel Krabben zin in de Vastenavend op. Maar gezien de huidige situatie zijn er ook twijfels en is het motto enigszins discutabel. ,,Dat is denk ik ook de reden dat het vanavond zo bizar druk is”, aldus Casper Eggermont. ,,Niemand weet of de Vastenavend in februari doorgaat. Daarom wil iedereen deze avond meemaken, zelfs als je er anderhalf uur voor in de rij moet. Ik ook. Vastenavend zit in je bloed of niet”, concludeert de Bergenaar trots.

Rond de klok van 23.11 uur zette prins Wannes III bij de Geit van Mie d’n Os het sein op groen voor de komende Vastenavend. Enthousiast sprak hij voor het eerst op fysieke wijze het Bergse volk toe: ,,Een echte krab kijkt vooruit, die blijft niet in het verleden hangen. Hoe mooi is het dat we elkaar weer mogen ontmoeten? Eindelijk weer een zalig potje dweilen door de straten van ons Krabbegat. Dat is immers onze lust en ons leven.”

Dat er leven in de brouwerij komt, durft de nieuwe hoogheid bijna te beloven: ,,De leut zal alles overleven en altijd blijven bestaan. We staan vanavond aan de start om de Vastenavend te voelen als nooit tevoren!”

