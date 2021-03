Eindelijk veiligere kruispunten in Bergen op Zoom, maar ‘eerst zien, dan geloven’ vinden bewoners

Maar begin deze week kwam het verlossende woord van de gemeente. Op maandag 7 juni beginnen en als alles volgens planning verloopt zit de klus er half juli op.

De werkzaamheden passen in wat de gemeente eerder afsprak met de bewoners. Die klagen al jaren heel stevig over de onveilige situatie op de centrumring. Er kwam een verbod voor doorgaand vrachtverkeer. Maar dat heeft volgens de bewoners nog weinig goeds gebracht. De vrachtwagens blijven komen. Hun onvrede spuien ze donderdagavond opnieuw in een gesprek met de Bergse gemeenteraad.

De mist in

Maar de afspraak was ook dat drie kruispunten door de gemeente veiliger zouden worden gemaakt. Maar dat deel van de deal ging vorig jaar de mist in. Door geldgebrek blies de noodlijdende gemeente Bergen op Zoom het project voor dat jaar af.

Quote We zijn realis­tisch. Vetgedrukt staat: onder voorbehoud Ronald van Oosterhout, Bewoner

Nu is het echter terug en is de gemeente daadwerkelijk zo ver dat er zicht is op uitvoering hebben de bewoners te horen gekregen. Wat gaat er gebeuren? Op de kruising van Belvédèrestraat en Glymesstraat komt een verkeerseiland. Dat remt doorgaand verkeer af en maakt het voor vrachtwagens lastiger door te stomen richting bedrijventerreinen. Oversteken wordt veiliger, voetgangers kunnen in het midden van de weg halt houden. Ook de kruising van Coehoornstraat en Glymesstraat komt eenzelfde ingreep.

Onder voorbehoud

Derde onderdeel van deze operatie is de onoverzichtelijke kruising van Bredasestraat met Williamstraat en Oude Stationsweg. Wat hier verandert is dat auto's die vanaf parkeerterrein Pastoor Joorenplein komen niet langer rechtsaf mogen om naar de Bredasestraat te rijden. Ze moeten linksaf, de Williamstraat in. Zo ontstaat een overzichtelijker situatie op dit drukke punt.

,,Het is positief dat het nu eindelijk lijkt te gaan gebeuren”, zegt Ronald van Oosterhout vanuit de bewoners. ,,Maar wij zijn ook realistisch. Vetgedrukt staat te lezen in de brief die we kregen: onder voorbehoud. Welk voorbehoud dat dan is, is niet duidelijk. Eerst zien en dan geloven.”