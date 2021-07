Eindelijk vaste plek in stadspark voor kunstwerk De Bospoort

BERGEN OP ZOOM - De Bospoort heeft eindelijk een permanente plek in het Anton van Duinkerkenpark gekregen. Het monumentale kunstwerk stond jaren in de opslag maar heeft nu weer een functie. Het staat over de Route van de Turf waar fietsers er onderdoor kunnen rijden.

Het grote goudkleurige kunstwerk, gemaakt door kunstenaarscollectief Krot & Co, stond jarenlang tijdens de Krabbenfoor bij de entree van de stad aan de Korte Bosstraat. Bewoners daar kwamen er tegen in verzet, ze wilden het grote werk niet voor hun deur. Zo belandde het in de opslag.

Buurt stadspark had vragen

De zoektocht naar een geschikte plek leidde naar het Anton van Duinkerkenpark. Daar zou de Bospoort afgelopen najaar al geplaatst worden. Buurtbewoners zorgden voor vertraging. ,,Er waren wat opmerkingen, maar door constructief te overleggen zijn we er wel uitgekomen", vertelt Tom van Eekelen. Hij was projectleider cultureel erfgoed bij de gemeente, maar is met pensioen. Hij werkt nu als vrijwilliger bij Bergen op Zoom. ,,Deze projecten liggen mij na aan het hart.”

Voor de kunstenaars was het belangrijk dat de Bospoort ook echt een poortfunctie kreeg. Daarom vielen andere locaties als De Boulevard en het bos bij Lievensberg af. ,,Eerst was het plan dat zowel fietsers als wandelaars er in het Anton van Duinkerkenpark onder door konden, maar uiteindelijk staat de poort alleen over het fietspad", zegt Van Eekelen.

Kunstwerk trekt bekijks

Daar trekt het wel meteen veel bekijks. Meerdere wandelaars en fietsers in het park stoppen om een foto te maken.

Gezien de penibele Bergse financiële situatie mocht de uitvoering van de klus niet al te veel kosten. ,,We hebben gewacht tot er een aannemer in de buurt aan het werk was die deze klus kon meenemen. Dat was nu het geval", zegt woordvoerder Erwin Stander. Er moest een fundering gestort om de palen stevig in te verankeren. De palen staan in het gras, dat moet nu nog opnieuw ingezaaid worden.

Volgens Tom van Eekelen wordt er nog een officieel moment ingepland om te vieren dat de Bospoort eindelijk een vaste stek heeft.

Volledig scherm Bospoort eindelijk op zijn stek in het in Anton van Duinkerkenpark. © peter van trijen/pix4profs