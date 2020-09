Eindelijk! Ravelijn gaat weer open. Een beetje toch

Burgemees­ter Bergen op Zoom positief over daling coronabe­smet­tin­gen: ‘Maar we moeten alert blijven’

25 augustus BERGEN OP ZOOM - Burgemeester Frank Petter van Bergen op Zoom is blij dat zijn stad niet langer de grootste coronabrandhaard van Nederland is . ,,Maar we zijn er nog niet. We moeten alert blijven", is tegelijkertijd zijn boodschap.