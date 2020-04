Eindelijk oplossing voor pittende truckers

BERGEN OP ZOOM - Eindelijk is er een oplossing voor vrachtwagenchauffeurs die willen overnachten op bedrijventerreinen Noordland, Theodorushaven en De Poort in Bergen op Zoom. Langs de doorgaande wegen op Noordland komen gemarkeerde parkeerstroken. Met prullenbakken. ,,Ik ben hier heel blij mee."

Voorzitter Peter van den Eijnden van bedrijvenvereniging TNP kent de problematiek van de overnachtende truckers als geen ander. Al jaren praat hij met de gemeente over een echt goede aanpak. En die is er nu, is zijn overtuiging.

Bergen op Zoom trad ettelijke jaren geleden al op tegen de vrachtwagenchauffeurs die overal en nergens hun wagens parkeerden op de bedrijventerreinen. Tientallen trucks overspoelden indertijd vooral Noordland. Gordijntjes dicht. En pitten.

Slaapverbod werkt niet

Quote Ik ben heel blij met deze oplossing Peter van den Eijnden, Bedrijvenvereniging TNP De gemeente kwam met een slaapverbod. Dat leek een geslaagde actie, maar in de praktijk deden zich toch problemen voor. ,,Als handhavers op pad gaan moeten ze tegen een chauffeur zeggen dat ie weg moet van de plek waar hij staat. Maar ze konden hem niet vertellen waar hij dan wel mocht overnachten.”

Dat werkte niet. Bovendien is het voor handhavers lastig te controleren of een truck zo maar even is gestopt of geparkeerd staat om te overnachten. ,,Het was gewoon niet handig op deze manier.” Het wachten is volgens Van den Eijnden op grote parkeerplaatsen langs de snelwegen, de A4 en A58, maar het kan nog jaren duren voordat die er zijn. Zo lang wilden TNP en de gemeente Bergen op Zoom niet meer wachten met een oplossing op de Bergse bedrijventerreinen.

Waar mag het wel?

Wat wel kan op de korte termijn is wegen aanwijzen waar de vrachtwagens wel kunnen overnachten. Met name op Noordland. ,,Die zijn breed genoeg, er is ruimte. We hebben een inventarisatie gedaan, we tellen gemiddeld veertig a vijftig trucks. Dat is te doen.” Het overnachten mag straks op Blankenweg, Leeghwaterweg en de Conradweg. Daar staat nu ook al regelmatig vrachtauto’s. Ze mogen straks aan een kant van de weg staan. Voor de andere kant van die drie straten en voor alle andere wegen geldt een stopverbod.

Op slot

De Poort gaat helemaal op slot, daar mag straks niet gestopt of geparkeerd worden door vrachtwagens. Ook de kop van de Theodorushaven, op de parkeerplekken aan de Vierlinghweg, wordt een parkeerzone waar het overnachten wordt toegestaan, zegt Van den Eijnden. Ook daar staan nu al vaak vrachtwagens.

,,We hebben er lang over gedaan, nu zijn we aan het finetunen.” En dat gaat werken, verwacht hij. De maatregelen gaan in zodra het verkeersbesluit dat een en ander mogelijk moet maken definitief is. Dat ligt nu ter inzage bij de gemeente.