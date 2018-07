Eindelijk normaal parkeren in Hoogerheide

Bouwbedrijf De Nijs Soffers is begin dit jaar begonnen met de bouw van de twee winkelpanden die in het najaar in gebruik worden genomen. Luuk de Nijs, directeur van het Hoogerheidense bouwbedrijf, zegt Dat Albert Heijn in week 37 van dit jaar de deuren opent in een van de winkelpanden. Het andere winkelpand wordt in week 40 door Aldi in gebruik genomen. AH zit nu nog in een pand aan de Doelstraat in Hoogerheide en Aldi huist in een pand in de Raadhuisstraat.