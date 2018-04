Eindelijk! Nieuw dak Wittenhorst in Halsteren

LONGREAD Gemartelde pater Anselmus Musters uit Ossendrecht herleeft als oorlogsheld

14 april OSSENDRECHT - In het Vaticaan had zijn rouwdienst al plaatsgevonden toen pater Anselmus Musters uit Ossendrecht in juni 1944 weer opdook in het pas bevrijde Rome. Levend, maar niet wel, na martelingen door de Gestapo. Aan de verzetsheld, die ontsnapte aan de SS op transport richting concentratiekamp, is in Ossendrecht nu een expositie gewijd.