‘Eindelijk’ mag de jeugd weer buiten sporten: ‘Ze staan te popelen’

Twee Bergenaren (20 en 21) opgepakt na vermoede­lij­ke drugsdeals

OSSENDRECHT, ROOSENDAAL - Een 20-jarige automobilist uit Bergen op Zoom is vrijdagmiddag opgepakt in Ossendrecht omdat hij waarschijnlijk drugs dealde, meldt de politie. De man gooide iets uit het autoraam toen een agent hem volgde. Die avond werd in Roosendaal een 21-jarige man uit Bergen op Zoom gearresteerd, eveneens na een vermoedelijke drugsdeal.

8 januari