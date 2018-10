Eindelijk is Groot Arsenaal klaar, open vanaf 1 januari

TERUGLEZEN en VIDEO Klaas Otto krijgt zes jaar cel

13:06 BREDA - Klaas Otto is donderdag in de rechtbank van Breda veroordeeld tot zes jaar celstraf. Hij is veroordeeld voor afpersing, bedreiging, mishandeling en witwassen van ruim 1,3 miljoen euro. Eind augustus eiste het Openbaar Ministerie een celstraf van tien jaar tegen de oprichter van motorclub No Surrender uit Bergen op Zoom. Medeverdachte Janus de V kreeg 18 maanden cel vanwege afpersing, bedreiging en mishandeling. Tegen hem was 3 jaar geëist.