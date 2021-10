Eindelijk erkenning voor opa Jan: ‘Hij heeft vreselijke dingen moeten doorstaan’

Het was een mooie, emotionele dag voor Been. Met negen andere familieleden werd ze dinsdag in ’t Harde ontvangen voor de ceremonie. ,,Chef-Staf Vuursteun Commando Ronald Schuurman las de indrukwekkende carrière voor van mijn opa in dienst van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger. Jan Schlee, geboren in Den Haag in 1908, vertrok in 1930 naar Nederlands-Indië.”