Eindelijk duidelijkheid: Vrije School Bergen op Zoom mag er komen

BERGEN OP ZOOM - De Vrije School in Bergen op Zoom mag officieel van start gaan. Nu is er nog een instroomklasje in basisschool de Krabbenkooi, maar met ingang van schooljaar 2020/2021 kan het onderwijs echt beginnen.

Het is nog niet bekend waar de leerlingen dan naartoe kunnen. Algemeen directeur Conny van Loenhout van stichting ABBO (Algemeen Bijzonder Basisonderwijs) hoopt daar, in samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom, zo snel mogelijk duidelijkheid over te krijgen.

Gestructureerd onderwijs

Maar voor die zoektocht naar een locatie kon starten, moest de school toestemming krijgen van de minister. En die is inmiddels gegeven. De animo voor de school is al groot: in de klas zitten nu 10 kleuters. Voor volgend jaar rekent Van Loenhout op zeker veertig leerlingen, die zich nu al ingeschreven hebben of willen inschrijven.

Het vrije onderwijs is gebaseerd op de filosofie van Rudolf Steiner en is heel gestructureerd, zegt Van Loenhout. Hoofd, hart en handen van de kinderen moeten in balans zijn.

In buurt van natuur

Onderwijswethouder Barry Jacobs is blij met de officiële goedkeuring. ,,Op deze manier kunnen we in Bergen op Zoom een heel breed aanbod van onderwijs aanbieden.”

Van Loenhout wil volgend jaar beginnen met de klassen 1 tot en met 4, in het reguliere onderwijs tot groep 6. Binnen vijf jaar moet de school op 202 leerlingen zitten. Volgens de berekeningen die zijn voorgelegd aan het ministerie, moet dat ook gaan lukken, zegt Van Loenhout.