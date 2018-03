Eindelijk! De geitjes zijn terug aan de Boulevard in Bergen op Zoom!

BERGEN OP ZOOM - Jaren waren ze weg. Nu zijn ze eindelijk terug. Helemaal weer heel. En goed beveiligd. De twaalf bronzen geitjes pronken voor Pasen met zijn allen weer in het grasperk langs de Boulevard in Bergen op Zoom.

Het kunstwerk Geiten van Joseph Semah is in 1999 geplaatst in het grasperk langs de Boulevard. Het verwijst naar de Geit van Mie d'n Os op het Bleekveldje, het Bergse vastenavendsymbool bij uitstek. Maar is tegelijkertijd toch weer heel wat anders, omdat het geen elf maar twaalf geiten zijn.

Verminkt

Volledig scherm Gerard Fransen en Peter Pel zijn bezig met het terugplaatsen van Geiten, het kunstwerk aan de Boulevard in Bergen op Zoom. © Chris van Klinken / Pix4Profs In 2011 gaat het mis. Vijf van de twaalf geitjes worden gestolen. Van hun sokkel gezaagd. Gelukkig worden ze, verminkt en al, korte tijd later teruggevonden omdat ze te koop worden aangeboden op internet.

Grof geweld

Ze verdwijnen na terugkeer in Bergen op Zoom in het gemeentelijke depot. In afwachting van restauratie en terugplaatsing. Dat gebeurt niet. Uiteindelijk verdwijnen ook de overige zeven beeldjes naar binnen. Omdat ook die in de loop der tijd beschadigd zijn. ,,Onder meer de hoorntjes en staartjes er af'', zeggen kunstenaars Peter Pel en Gerard Fransen. ,,Dat moet met grof geweld zijn gebeurd, want het breekt niet zomaar.''

Quote Geiten zijn nu goed beveiligd Peter Pel, Beeldenwacht Bergen op Zoom

Zij zijn van de Beeldenwacht Bergen op Zoom en plaatsen de twaalf geiten deze week terug. De twee hebben ook de restauratie gedaan. Veel werk. En daarom duurde het allemaal wat langer dan gedacht. Dat restaureren deden de twee zoveel mogelijk zelf. ,,Anders had het de gemeente veel meer geld gekost.'' En met de vriendelijke hulp van een bronsgieter. ,,We moesten mallen maken van de pootjes, hoorntjes en staartjes.''

Spiraal

Zo'n jaar waren ze er met tussenpozen mee bezig. ,,Vorig jaar november waren we klaar, maar het terugplaatsen is over de winter getild.'' De beeldjes komen in een spiraal te staan, volgens het oorspronkelijk idee van de kunstenaar. ,,Hij is afgelopen zaterdag zelf hier geweest. We hebben met hem daarover overlegd.''

Aan de geitjes is absoluut niet te zien dat ze zijn gerepareerd. Ze zijn als nieuw. En dat was ook precies de bedoeling van al het werk dat Fransen en Pel er in hebben gestoken.

Voordat de geitjes in het gemeentelijk depot verdwenen stonden ze verspreid over het grasveld.

Mallen

De beeldjes zijn dit keer goed beveiligd. Hoe dat in zijn werk gaat willen Pel en Fransen beslist niet verklappen. ,,Maar laat ik het zo zeggen'', wil Pel wel kwijt: ,,Wie nu nog een geit loszaagt moet weten dat er dan onmiddellijk een signaal naar mijn telefoon gaat.'' En mocht het ooit nog tot beschadigingen komen, dan zijn er nu de mallen van hoorntjes, pootjes en staartjes waardoor reparatie makkelijker worden.