Eindelijk daling coronapatiënten in Bravis, stabilisatie in Amphia

Na een daling is het aantal coronapatiënten in Amphia (Breda en Oosterhout) in de voorbije week zo goed als stabiel. Donderdag werden 25 patiënten met een Covid-besmetting verzorgd in Amphia, waarvan 9 op de IC. In de week daarvoor lagen 27 coronapatiënten in Amphia, waarvan 8 op de IC. Vanaf het begin van de corona-crisis overleden in Amphia 157 mensen aan de gevolgen van het virus.