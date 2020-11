Eindelijk bezoek voor vernieuwd Markiezenhof: ‘We hopen dat er veel mensen komen’

,,Mensen kunnen vanaf nu reserveren”, zegt directeur Cees Meijer. Dinsdagavond kwam eindelijk het verlossende woord van premier Rutte en minister De Jonge. Musea mogen weer open. Dat laat Het Markiezenhof zich geen twee keer zeggen. ,,We hopen dat er veel mensen komen in de periode tot begin maart.”

Museum moest dicht

Nu mag het weer open en kunnen bezoekers ook kennismaken met de totaal vernieuwde Blauwe Zaal en de Geheimengalerij. Een officiële opening volgt pas in december, legt museumdirecteur Meijer uit. ,,We willen een digitale opening doen van de zalen die heringericht zijn.”

Hard gewerkt

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan een totaal andere opzet van de Blauwe Zaal en is er veel werk gemaakt van de Geheimengalerij. Nog niet alles is klaar, het project Stijlkamers waar het museum ook veel van verwacht, heeft vanwege corona wat vertraging opgelopen. De bedoeling is dat dit gedeelte van het museum in december ook gereed is.