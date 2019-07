Eiland bij de Berk voor een prikkie verkocht

Bergen op Zoom lijkt zichzelf hiermee financieel flink in de voet te schieten. Want wie een dergelijke kavel aanschaft met een woon- of bouwbestemming is doorgaans vele tonnen kwijt.



Toch is er volgens wethouder Patrick van der Velden niets mis met de grondverkoop die in mei 2017 is gedaan. ,,We hebben de waarde van de grond door een onafhankelijke deskundige (Gloudemans uit Rosmalen) laten taxeren. Daaruit is een berekening naar voren gekomen en voor die prijs hebben we het verkocht. De wethouder financiën (toenmalig VVD-wethouder Ad Coppens) vond dit destijds prima verdedigbaar en we hebben daar als college mee ingestemd."