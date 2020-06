Eikenprocessierups rukt op: 180 meldingen in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - De eikenprocessierups is op meerdere plekken in Bergen op Zoom gesignaleerd. Er zijn 180 meldingen binnengekomen bij de gemeente die de jeukrups nu bestrijdt met twee ploegen. De insecten worden weggezogen.

Deze week zijn de bestrijders bezig geweest bij onder meer zwembad De Melanen, het ziekenhuis, maar ook langs de Antwerpsestraatweg en de Huijbersgebaan. Er is ook melding gemaakt van nesten in eiken langs de Steenbergseweg.

Fietsroute

Dat is een populaire route voor scholieren en andere fietsers. BSD’er Louis van der Kallen is er over in de pen geklommen. ,,De rupsen zitten op ooghoogte en daardoor ontstaan gevaarlijke situaties”, schrijft hij aan het college van B en W. Hij dringt aan op actie. De eiken zouden volgens hem niet op de kaart staan zodat ze niet zijn opgenomen in de bestrijdingsroute.

,,Dat klopt niet”, stelt gemeentewoordvoerder Nausikaä van den Merkenhof . ,,We hebben alle eiken in beeld en ook alle hotspots. De Steenbergseweg is komende week aan de beurt.”

Op de kaarten zijn alleen de eiken aangegeven waar de gemeente eerder dit jaar aan preventie van de eikenprocessierups heeft gedaan. Er zijn op veel plekken nestkastjes gehangen in de buurt van eiken. Die trekken koolmezen aan en dat zijn weer natuurlijke vijanden van de jeukrups. Ook zijn meerdere eikenbomen preventief bespoten en zijn er bloembollen geplant die insecten aantrekken die weer eikenprocessierupsen eten.

Niet alle bomen preventief behandeld

,,Aan de hand van de maatregelen die zijn genomen, bekijken we wat goed werkt op welke locatie. We hebben dus niet alle bomen preventief behandeld”, stelt Merkenhof. ,,Zie het als een proef die we gaan evalueren, zodat we weten waar we volgend jaar op in moeten zetten.”