Eikenprocessierups plaag langs De Zoom, bewoners komen in actie

Zo kan bestrijding op een natuurlijke manier plaatsvinden. ,,We konden afgelopen zomer niet buiten zitten. We zijn omgeven door eiken. Zelfs de was hingen we niet buiten omdat de haartjes van de rups overal zitten”, vertelt bewoonster José Steggerda. En ze is niet de enige met klachten uit de buurt. ,,Fietsers meden zelfs het fietspad langs De Zoom vanwege de overlast. De overlast is afgelopen zomer explosief toegenomen.”