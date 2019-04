Eigenaren willen en kunnen investeren in Sunclass

De gemeente Steenbergen publiceerde onlangs een rapport over de toekomst van Sunclass. Daaruit kwam dat het park niet meer geschikt is voor recreatie. Een combinatie van arbeidsmigranten en recreanten, zoals nu het geval is, is ook niet geschikt. De oplossing? Huisvesting van arbeidsmigranten. Dat is mogelijk voor vijf à zeven jaar met de nodige investeringen. Voor de langere termijn is een grondige inventarisatie van de huidige staat van de huisjes nodig om na te gaan welke investeringen nodig zijn.