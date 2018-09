Eigenaren verontwaardigd over schrappen elf zomerhuisjes

Voor die elf huisjes wil de gemeente een uitsterfconstructie toepassen. Het komt er op neer dat als een van die woningen langer dan een jaar leeg staat, het bestaansrecht van de woning vervalt. ,,We snappen er helemaal niets van. Hier is iets heel erg fout gegaan", zegt Louise Smit namens de Vereniging van Eigenaren van de 26 woningen.

Toeval

Per toeval ontdekten de eigenaren in 2016 dat de huisjes zijn geschrapt. De gemeente hield destijds een informatieavond over de herziening van het bestemmingsplan waar ook het bosgebied onder valt. De eigenaren gaan uit van een vergissing en hebben de gemeente per brief gevraagd de fout te herstellen.

Twee weken geleden, ruim twee jaar later, krijgen ze van de gemeente het verontrustende antwoord dat de plankaart volgens de gemeente klopt. Al sinds 2003 zijn er in het bestemmingsplan maar 15 huisjes ingetekend. ,,Wij snappen hier echt helemaal niets van", stelt Smit. Na wat strubbelingen in de jaren 70 hebben de gemeente Bergen op Zoom en de provincie Noord - Brabant toestemming gegeven voor alle 26 zomerhuisjes stelt de eigenaren. In 1985 is dat nog eens bij Koninklijk Besluit bekrachtigd. De Vereniging van Eigenaren zegt die stukken in bezit te hebben.

Nog gekker

,,Maar het wordt nog gekker", stelt Smit. ,,Sinds 2003 heeft de gemeente meerdere bouwvergunningen verleend. Ook aan eigenaren van wie het huis niet meer op de plankaart staat." In die vergunningen staat volgens Smit 'dat het bouwen in overeenstemming is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan'. ,,Voor de duidelijkheid, het gaat dus om vergunningen voor huisjes die niet meer ingetekend zijn."

Er is geen sprake van permanente bewoning van de huisjes. Alle eigenaren hebben een woonadres elders. ,,Wel betalen we onroerendezaakbelasting en rioolbelasting voor de huisjes en de eigenaren die buiten de gemeente Bergen op Zoom wonen, betalen ook een vast bedrag toeristenbelasting."

Onderzoeken