Eigenaar pand aan de Grote Markt in Bergen op Zoom vecht gemeentelijke dwangsom van 40.000 euro aan

Slechte staat

Cirikka heeft het gebouw in januari 2016 aangeschaft. Halverwege vorige jaar stelde ze dat ze niet op de hoogte was van de zeer slechte staat waarin het zich bevindt. Evenmin van de nodige correspondentie die bestaat tussen de vorige eigenaar en de gemeente hierover. Ze heeft daarop halverwege vorig jaar maatregelen genomen om het gebouw veilig te stellen. Zo zijn destijds stempels geplaatst waarmee een deel van de voorkant werd gestut, zodat de gevel niet instort of omvalt. De voorzijde van het gebouw is afgetimmerd zodat eventuele brokstukken niet op de weg terecht kunnen komen.

Maar voor de gemeente was dat niet voldoende. Reden om een dwangsom op te leggen, eind vorig jaar. Voor iedere week dat het pand niet is aangepakt, volgt een boete van 2.500 euro. Daaraan zit een maximum van 40 mille en dat bedrag is inmiddels bereikt.

Commissie Bezwaarschriften

Het bezwaar van Cirikka komt binnenkort bij een zitting van de commissie Bezwaarschriften aan bod. De advocaat van de pandeigenaar, Pierre van den Hoogen uit Eindhoven, heeft goede hoop dat de kwestie alsnog wordt opgelost. ,,We zijn in goed overleg met de gemeente om tot een oplossing te komen. Het feit dat er geen voorlopige voorziening is aangevraagd of beslaglegging heeft plaatsgevonden, zegt voldoende. Er is partijen veel aan gelegen om er uit te komen."

Het pand zit ingeklemd tussen restaurant Amigo en Café Geen Flauw Idee en is inmiddels voor een flink gedeelte gesloopt. Het dak is verdwenen, net als de voorgevel. Wat rest is een geraamte. Cirikka heeft eerder laten weten dat ze het pand wil opknappen en ombouwen tot onder meer een eetgelegenheid. De gemeente heeft daarvoor ook vergunningen afgegeven.

