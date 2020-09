Eigenaar café in Oud-Vossemeer aangehouden na mishandelen agenten bij corona-controle

Zware gevulde kluis gestolen uit kerk in Nieuw-Vossemeer: ‘Schade van tegen de 25.000 euro’

23 september NIEUW-VOSSEMEER - Uit de kleine Protestantse kerk aan de Voorstraat in Nieuw-Vossemeer is in de afgelopen dagen een gevulde kluis gestolen. Het zware gevaarte is volgens de gebouwbeheerder waarschijnlijk door meerdere mensen meegenomen. De zilveren kostbaarheden in de kluis hebben een waarde van 20.000 tot 25.000 euro, nog los van hun emotionele betekenis.