Eeuwige grafrust vind je in Bergen op Zoom: ‘Het was even druk door corona, maar er is nog plek genoeg’

Bergenaar wist van wietkweke­rij in zijn huis, maar schrikt als politie ook nog kilo’s harddrugs vindt

8 juni BERGEN OP ZOOM/BREDA – De 30-jarige Stefan van S. uit Bergen op Zoom is het zat. Hij belt de politie dat mensen een wietkwekerij in z’n huis hebben gezet. Als de politie er twee weken later gaat kijken, treffen ze die inderdaad aan. Maar tot grote schrik van Van S. vinden de dienders op 9 maart 2018 ook bijna vijf kilo mdma en speed en een onsje cocaïne.