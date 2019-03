Eerste Vastenavend voor de nieuwe nar van 't Krabbegat

1 - Vastenavend

,,Mijn ouders vierden altijd Vastenavend, dus mijn eerste keer was als baby in 1986. Als kind vond ik het verkleden het grappigst, dat is er nooit uitgegaan bij me. Ik verkleedde me thuis vaak, maar met Vastenavend kon je ook gewoon in je kostuum buiten rondlopen. Want iedereen deed het.”

2 - Feest

,,Mijn oma en opa woonden vroeger in de Wassenaarstraat, waar de optocht voorbij kwam. Dan zetten we ‘s ochtends de stoelen al klaar, we hadden muziek erbij. Het was echt een feestje. Als de optocht uiteindelijk voorbij kwam, hingen we allemaal uit het raam. Het was echt een gezellig samenzijn.”

3 - Jonge aanwas

,,Op de middelbare school zat ik bij bouwclub WIJ. Ik was best jong inderdaad. Ik weet dat het nu voor veel bouwclubs een uitdaging is om nieuwe, maar vooral jonge aanwas te krijgen. Ik denk dat het vooral belangrijk is om je wel te laten zien als club. Niet alleen tijdens de optocht, maar ook tijdens andere momenten.”

4 - Gemaskerd

,,Vastenavend is het feest van de omgekeerde wereld. Dat vind ik heel belangrijk. Het zijn dagen waarop je de waan van alledag kunt vergeten en rangen en standen op de kop gaan. Ik vind de dweilavond in het kader van die omgekeerde wereld zo geweldig. Je gaat dan gemaskerd over straat: het maakt tijdens de Vastenavend niet uit wat je achtergrond is, je afkomst, je interesses of hobby's: we vieren allemaal hetzelfde."

5 - Revue door jongeren

,,Als jongere had je weinig om je creatief te uiten tijdens Vastenavend. Toen ik na mijn studie weer terug was in Bergen op Zoom, wilde ik daar iets voor bedenken. Tussen de Schuifdeure is fantastisch, maar vooral voor volwassenen. Ik wilde jongeren een podium bieden voor heel het Krabbegat. Daar is het Leutkommietee D’n Olifanten’aar door ontstaan: een Vastenavendrevue door jongeren. Het is precies wat ik miste toen ik jonger was.”

6 - Volksfeest

,,Vastenavend vieren is niet alleen vermaakt willen worden, maar zeker ook anderen vermaken. Het mooiste is als heel de stad meedoet, want je viert het samen. Ik bedoel niet dat je perse in een dweilbandje moet gaan of bij een bouwclub. Maar het feest is wat je er zelf van maakt. Samen maken we er een volksfeest van.”

7 - Muziek

,,Ik zit zelf achttien jaar in een dweilband: Leutig Spul. Ik voetbalde altijd op het Bleekveldje met vrienden, dus het onderwerp kwam vaak op Vastenavend. Een van mijn vrienden zat bij een dweilband en vroeg of ik er niet bij wilde. Ik kon geen enkel instrument spelen, maar heb toen een trombone gekocht. Fijn instrument, je kon er lekker mee schuiven.... Na dat eerste jaar dacht ik: dit kan niet. Dus heb ik muziekles genomen. Daarna klonk het iets fijner. Mijn favoriete nummer is Wana. Als we net klaar waren met spelen, zette ik het liedje altijd in en dan moest de rest van de band wel volgen. Nu ik sinds dit jaar niet meer mee kan spelen, zijn ze heel blij dat ze nooit meer Wana hoeven te spelen.”

8 - De nar