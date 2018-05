Eerste serie huizen BergsLicht opgeleverd

'Anno 2018, maar toch bij historisch centrum'

De vloer is op Koningsdag geplaatst. Aan weken van klussen komt nu eindelijk een einde. Binnen pakweg een week hopen Erwin Derks en zijn vrouw en twee kinderen hun nieuwe eengezinswoning in BergsLicht te betrekken.



,,We hebben met plezier in Halsteren in een huis uit de jaren zeventig gewoond'', zegt Derks. ,,Maar we wilden graag iets kleiner gaan wonen. Want dat betekent onder meer minder stoken en minder schoonmaken.''



De keuze viel voor een huis in het project BergsLicht door de ligging. Je zit zo in het historisch centrum. Maar toch hebben we hier een modern, geïsoleerd huis anno 2018 dat volledig voldoet aan de eisen van de tijd waarin we nu leven.''



Buurvrouw Nicole, die met een mondkapje voor aan het verven is, is het daar helemaal mee eens. ,,Dit is een rustig plekje dicht bij het centrum. Eer komen hier veel leuke mensen wonen. Dus ik denk dat het heel gezellig wordt'', zegt Nicole. ,,Voor de huizen hebben we mooie karakterieke stoepen. Ik kan me voorstellen dat de bewoners met mooi weer op of bij die stoepjes gaan zitten.''