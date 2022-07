Eerste Rommelroute op de Plaat: ‘De prinsessenjurken lopen het hardst’

Er deden ruim 55 huishoudens mee, die hun spulletjes voor hun huis uitstalden. De meesten hadden flink hun best gedaan om met vlaggetjes, slingers en ballonnen hun deelname kenbaar te maken. Daphne van der Touw zit zaterdag in de Laan van Hildernisse. Heel druk is het er niet: ,,Ik zit een beetje aan de rand. Maar toch heb ik al best aardig verkocht: de Playmobil is allemaal weg, evenals de puzzels van Jan van Haasteren.”

Bij Monique de Blaaij valt vooral op dat er heel veel roze spulletjes worden verkocht. ,,Mijn dochters hebben hun kamers opgeruimd”, lacht ze. ,,Vooral de prinsessenjurken lopen hard, maar ik hoop dat de rest ook de deur uitgaat, want we hebben er gewoon geen ruimte meer voor. Gelukkig loopt het lekker, de eerste kopers stonden om acht uur vanochtend al voor de deur.” Haar dochters Noraly (11) en Feline (7) vinden het niet erg dat hun speelgoed verkocht wordt. ,,Daar spelen we toch niet meer mee, we hebben nog nog genoeg andere dingen.”

‘Veel vraag naar oude munten en lp’s’

Paul en Leen Timmermans staan voor het huis van hun dochter Nadia de Waal. ,,Nadia is aan het verhuizen, dus het komt wel goed uit dat ze een deel van haar spullen kan verkopen. Zo’n Rommelroute is een heel goed idee. Als je op Koningsdag in de stad staat, zijn het vooral kijkers. Hier komen ze heel gericht om iets te kopen. Er is vooral vraag naar oude munten en lp’s. Bovendien is het heel gezellig, mensen komen allemaal een praatje maken. En wat we niet verkopen gaat straks naar de Kringloop.”

Clarijs kijkt tevreden terug op het evenement. ,,Het was een initiatief van een van onze bewoners, Diana Hoving. Voor een eerste keer is het uitstekend verlopen. Volgend jaar doen we het dan ook zeker weer. Een datum hebben we nog niet, maar het zou zomaar weleens het eerste weekend van juli kunnen zijn. Dan gaan we ook wat meer reuring maken, zodat het nóg beter wordt.”