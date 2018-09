Eerste online veiling Ondernemersgala van start

Uitslaande brand in oude autogarage in Bergen op Zoom

6:23 BERGEN OP ZOOM - In een voormalig pand van een autogarage aan de Erasmuslaan in Bergen op Zoom is in de nacht van zondag op maandag een brand uitgebroken. De brandweer heeft de brand gedurende de nacht geblust, maar de omgeving van het pand is in de ochtend nog afgesloten.