Eerste Oekraïense vluchtelingen hebben onderdak in wooncomplex in Steenbergen

STEENBERGEN - Veertig Oekraïense vluchtelingen, met name vrouwen en kinderen, hebben sinds woensdag onderdak in de woonlocatie van Stadlander aan de Vestinghlaan in Steenbergen.

De dagen ervoor is er met man en macht gewerkt om de kamers op orde te krijgen. Bedden zijn in elkaar gezet, gordijnen opgehangen, muren gewit en toiletten gerepareerd.

Samenwerking

,,Het is hartverwarmend om te merken hoe betrokken iedereen is", schrijft burgemeester Ruud van den Belt in een brief aan de gemeenteraad. ,,Ondernemers en inwoners bieden spontaan hulp en bruikbare spullen aan.” Ook is er goede samenwerking met verschillende instanties.

De voedselbank levert iedere vrijdag voedselpakketten, VluchtelingenWerk houdt een spreekuur op locatie, huisartsen buigen zich over de mogelijkheden voor een medische intake en het consultatiebureau komt langs voor de kleintjes en opvoedadvies. De Ontmoetingswinkel biedt kleding aan en Samen in de Regio regelt spullen waar nog behoefte aan is. Ook psychosociale hulp voor de vluchtelingen wordt geregeld.

Slaapkamers worden ingericht voor de komst van vluchtelingen.

De Oekraïeners hebben eigen slaapkamers, maar delen douche en toilet. Ook zijn er gezamenlijke keukens en woonkamers. ,,We hebben er vertrouwen in dat we hen op deze manier goed op kunnen vangen en hopen dat ze hier even op adem kunnen komen.”

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

In het district De Markiezaten van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant worden momenteel 450 vluchtelingen opgevangen. In vijf kernen van de gemeente Steenbergen hebben 23 vluchtelingen al tijdelijk onderdak gevonden op 12 adressen.

De gemeente heeft nu de opvanglocatie aan de Vestinghlaan, maar kijkt ook nadrukkelijk naar De Dobbelsteen in Dinteloord, voorheen in gebruik als kinderopvang. Het pand is al eigendom van de gemeente. Bij Zorghoeve Kakelbont in Dinteloord kunnen mogelijk woonunits worden geplaatst.

Het gereed maken van de opvanglocatie aan de Vestinghlaan in Steenbergen was een grote klus. Bedden moesten in elkaar gezet, gordijnen opgehangen en muren gewit.