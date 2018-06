Eerste campers schuiven al aan voor NK wielrennen in Hoogerheide

’Inwoners kunnen wel gewoon weg tijdens NK’



Inwoners van Hoogerheide en Woensdrecht kunnen zaterdag en zondag wel degelijk hun woning verlaten en met de auto buiten het parcours van het NK wielrennen komen, zo benadrukt de gemeente Woensdrecht.

Ondanks alle informatie op www.woensdrecht.nl en www.nk2018.nl, plus een bewonersavond, komen er toch nog reacties van mensen die vrezen dat zij dit weekend het woning niet kunnen verlaten.

Die angst is ongegrond, stelt de gemeente. ,,Zaterdag is de weg tot 11.30 uur gewoon open. Zondag begint de afsluiting om 10.00 uur. De Scheldeweg tussen Onderstal en Ossendrechtseweg is wél geheel afgesloten tot en met zondag."

Ook als het peloton al op de lokale omloop van 11 kilometer rijdt, kunnen inwoners weg. ,,De coureurs passeren ongeveer om het kwartier. Als ze voorbij zijn, kunnen mensen aansluiten in de rijrichting van de renners en dan zo snel mogelijk het parcours verlaten. Verkeersregelaars begeleiden dat. Mogelijk moeten mensen enkele minuten wachten, maar ze kunnen weg."

De gemeente verzoekt mensen wel om zich zo veel mogelijk met de fiets of te voet rond het parcours te begeven. Bij calamiteiten hebben hulpdiensten altijd voorrang op het peloton.